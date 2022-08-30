Ульяновск, 30 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Ульяновске приобретается оборудования для губернаторской школы искусств с целью оснащения музыкальных студий. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка на бумаге

Заказчиком выступает государственное автономное учреждение дополнительного образования «Губернаторская школа искусств для одарённых детей» (г. Ульяновск), которое проводит две закупки у единственного поставщика для оснащения школы креативных индустрий.

Школе искусств понадобилось оборудование для оснащения студии звукорежиссуры и звукового дизайна, цена договора составляет 4 125 000 рублей. Также закупается оборудование для оснащения студии электронной музыки, на что выделено 3 769 000 рублей. Общая сумма двух закупок составляет 7 894 000.

Ожидается, что оборудование поставят не позднее 31 октября 2022 года.

Напомним, что в июле 2021 года вступило в силу решение о поощрении учащихся детских школ искусств в возрасте от 10 до 17 лет годовыми стипендиями губернатора. Размер ежемесячной стипендии составляется 5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , Губернаторская школа искусств для одарённых детей создана на базе областной детской школы искусств. Сформированная здесь школа креативных индустрий включает в себя четыре направления: студии дизайна, звукозаписи, фотографии и видеопроизводства, VR и AR-технологий.