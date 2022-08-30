Казань, , 09:07 — REGNUM В Татария 30 августа отмечают День республики. Глава региона Рустам Минниханов поздравил жителей с праздником.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

Рустам Минниханов «Татарстан — это большая семья, в которой представители разных народов и вероисповеданий живут в мире и согласии. Этот день объединяет нас теплыми чувствами к родной земле, где живем и созидаем, где строим планы на будущее. Мы чтим память предков и гордимся поколением победителей, освободившим мир от фашизма. Поддерживаем меры по защите людей и восстановлению мирной жизни на Донбассе. Для нас близки и приоритетны духовно-нравственные ценности и традиции нашего многонационального народа».

Минниханов отметил, что благодаря труду жителей при поддержке президента России Владимира Путина Татария успешно развивается и входит в число регионов-лидеров по многим макроэкономическим показателям. В республике реализуются масштабные проекты в энергетике, промышленности, жилищном и дорожном строительстве, сельском хозяйстве, поддерживаются инновации, развиваются IT-сферы и новые технологии.

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Процветание Татарии стало результатом общих усилий и уверенности в завтрашнем дне.

«Вместе мы делаем республику лучшим местом для жизни. Такой и сохраним её для будущих поколений», — добавил Минниханов, пожелав жителям здоровья и благополучия.

ИА REGNUM напоминает, 30 августа объявлен в республике выходным днем.

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