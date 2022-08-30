Татария отмечает День республики
Казань, 30 августа, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Татария 30 августа отмечают День республики. Глава региона Рустам Минниханов поздравил жителей с праздником.
Минниханов отметил, что благодаря труду жителей при поддержке президента России Владимира Путина Татария успешно развивается и входит в число регионов-лидеров по многим макроэкономическим показателям. В республике реализуются масштабные проекты в энергетике, промышленности, жилищном и дорожном строительстве, сельском хозяйстве, поддерживаются инновации, развиваются IT-сферы и новые технологии.
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Процветание Татарии стало результатом общих усилий и уверенности в завтрашнем дне.
«Вместе мы делаем республику лучшим местом для жизни. Такой и сохраним её для будущих поколений», — добавил Минниханов, пожелав жителям здоровья и благополучия.
ИА REGNUM напоминает, 30 августа объявлен в республике выходным днем.
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