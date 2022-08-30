В Приморье перевернулся грузовик с дынями — местные жители не растерялись
Владивосток, 30 августа, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Пожарском районе Приморья перевернулся большегруз с дынями. Пока водитель отсутствовал, товар разграбили.
GLady
Дыни
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В региональных телеграм-каналах обсуждают ДТП, в результате которого фура, груженная дынями оказалась в кювете. Фруктами поживились местные жители и проезжающие автомобилисты.
Сообщается, что водитель не пострадал, но лишился не только товара, но и аккумулятора, документов и личных вещей.
В комментариях приморцы не сожалеют о мародерстве и считают, что водитель сам виноват — нарушил ПДД.
Как сообщало ИА REGNUM, грузовой автомобиль опрокинулся 4 августа в Пронском районе Рязанской области.