Исламабад, 30 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение более $1,1 млрд финансовой помощи Пакистану, который столкнулся с последствиями разрушительных наводнений. Об этом сообщил в своем микроблоге пакистанский министр финансов Мифтах Исмаил.

Javier Ignacio Acuña Ditzel Штаб-квартира МВФ

Принятая в 2019 года программа расширенного финансирования страны (EFF) первоначально была рассчитана на 36 месяцев и составляла $6 млрд. Однако МВФ согласился продлить ее на год и увеличить общий объем финансирования на примерно $940 млн.

При этом в сообщении фонда о наводнениях в Пакистане не упоминается. МВФ также освободил Исламабад от обязательств в связи с невыполнением ряда критериев программы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа министр планирования Пакистана Ахсан Икбал заявил, что ущерб от разрушительных наводнений в Пакистан, по предварительным оценкам, превышает $10 млрд.