Сеул, 30 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост налоговых поступлений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Сборщики налогов

С января по июль 2022 года в государственную казну поступило 261 трлн вон (~$193,6 млрд), что на 37,3 трлн вон (~$27,6 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доход от подоходного налога вырос на 9,3 трлн вон (~$6,9 млрд), до 80,7 трлн вон (~$59,8 млрд), корпоративного налога — на 23,9 млрд вон (~$17,7 млрд), до 65,6 трлн вон (~$48,6 млрд), налога на добавленную стоимость — на 5,5 трлн вон (~$4 млрд), до 62,9 трлн вон (~$46,6 млрд). Однако доход от налога на операции с ценными бумагами, напротив, сократился на 2,1 трлн (~$1,5 млрд), до 4,2 трлн вон (~$3,1 млрд).

В министерстве ожидают, что концу года в государственную казну в общей сложности поступит 397 трлн вон (~$294 млрд), что на 15,4% больше, чем в 2021 году. Предполагается, что в 2023 году налоговые поступления могут достичь 400,5 трлн вон (~$297,1).