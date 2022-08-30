Братислава, 30 августа, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Послу России в Братиславе Игорю Братчикову Словакия намерена выразить протест из-за его участия в митинге партии «Курс — социальная демократия» (КСД), посвящённом 78-й годовщине со дня начала Словацкого национального восстания. Об этом сообщил глава МИД Словакии Иван Корчок.

Nicolas Raymond Протест

«Послу РФ […] будет выражен протест в связи с тем, что он поддержал партию [КСД], которая открыто сотрудничает с экстремистами, никогда не дистанцировавшимися от холокоста, а на торжества по случаю Словацкого национального восстания вывесившими чёрные флаги», — написал министр иностранных дел на своей странице в соцсети.

Глава внешнеполитического ведомства также обвинил партию в том, что она под прикрытием торжеств по случаю Словацкого национального восстания пригласила на политический митинг «официального представителя государства, виновного в конфликте на [территории б. УССР]».

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Напомним, торжества, посвящённые началу Словацкого национального восстания, традиционно проводятся 29 августа в городе Банска-Бистрица. Посол России Игорь Братчиков и временный поверенный в делах Белоруссии в Словакии Игорь Летун приняли приглашение партии КСД и поучаствовали в праздновании годовщины СНВ в городе Зволене, расположенном неподалёку от города Банска-Бистрица. Российский дипломат в своём выступлении на митинге отметил вклад участников Словацкого национального восстания в победу над гитлеровским нацизмом и возложил венок на главном мемориальном кладбище города, где захоронены 17 280 красноармейцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа 1944 года на борьбу с фашистами поднялось 60 тысяч словаков. Словацкое национальное восстание за несколько недель охватило треть всей страны. Восстание было поддержано быстрым продвижением Красной Армии.