Закаменский район, Бурятия, 30 августа, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Закаменском районе Бурятии найдено тело 73-летней женщины, которая 25 августа ушла в лес и не вернулась. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

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По данным ведомства, пенсионерка собирала дикоросы. В ходе поисков спасатели обследовали около 52 кв. км лесного массива.

«По имеющейся информации, вчера вечером в 4,5 км от места жительства пенсионерки было обнаружено её тело. Розыск завершён. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза», — отметили 30 августа в агентстве.

Добавим, что в республике это далеко не первый подобный случай исчезновения пожилых людей в лесу. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в тайге пропали двое мужчина 76 лет, один в Окинском района, второй — в Курумканском.

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