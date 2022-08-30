Джакарта, 30 августа, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Индонезийский консорциум по трудоустройству рабочей силы (IMPAC) провел встречу с Noa Group Korea в Джакарте, сообщает Sindonews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Встреча должна была завершить разработку плана размещения индонезийских трудящихся-мигрантов в Южной Корее.

«Эта встреча является продолжением предыдущей встречи в Южной Корее, где был подписан меморандум о взаимопонимании. В это время мы также договорились о создании учебного заведения по изучению корейского языка и трудовой этики», — заявил председатель IMPAC Делиф Субеки.

«Мы планируем в этом году подписать договоры на работу не менее чем для 500 работников с целевым трудоустройством в начале следующего года», — отметил Делиф Субеки.

Как сообщало ИА REGNUM, корабль ВМС Канады «Виннипег» направится в Джакарту в пятницу, 31 августа 2022 года.