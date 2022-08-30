Тбилиси, 30 августа, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Рост грузинской экономики измеряется двузначными числами, что является «беспрецедентным» показателем с учётом ситуации в других странах. Об этом 29 августа заявил в ходе заседания премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

PR office of Prime Minister of Georgia Ираклий Гарибашвили

Он подчеркнул, что, несмотря на нестабильную обстановку в мире и в регионе, рейтинговая компания S& P повысила показатель ожидаемого роста экономики Грузии с 5% до 8%.

«Хочу ещё раз повторить, что всё это произошло не случайно. Это результат разумной, правильной политики нашего правительства. Если бы мы заняли другие, непонятные, антигосударственные, предательские позиции, сегодня в стране была бы большая беда», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр подчеркнул, что экономические показатели растут во всех областях: туризм, денежные переводы из-за границы и другие. Кроме того, до 18,1% сократился уровень безработицы, в июле на 40% вырос объём экспорта до рекордной суммы $542 млн.

Стоит отметить, что рост количества туристов и объёма денежных переводов в Грузии во многом связано тем, что в страну стали приезжать граждане России. Их больше всего среди иностранных туристов. Кроме того, из РФ больше всего приходит денежных переводов.