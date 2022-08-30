Уфа, 30 августа, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Стратегию социально-экономического развития Зауралья Башкирии до 2030 года разработали в регионе. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Документ был рассмотрен на заседании регионального правительства.

Премьер-министр правительства регионаАндрей Назаров напомнил, что Зауралье является территорией с огромным потенциалом развития, на которой проживают и работают свыше 310 тысяч человека.

«Для обеспечения Зауралья энергетическими мощностями мы предусмотрели строительство новой подстанции на 500 кВольт. Это позволит преодолеть складывающий в настоящее время энергодефицит в размере 300 МВт и создать «задел» на будущее. Все большую значимость для успешного позиционирования территории приобретает и инфраструктурное развитие. Поэтому в проект Стратегии мы включили строительство железнодорожной линии «Сибай — Подольск — Новорудная», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства региона.

Назаров пояснил, что это дорога позволит увеличить грузооборот станции Сибай и вовлечь в оборот месторождения в южных районах Зауралья, также она уменьшит логистическое плечо до Казахстана на 250 км.

«Объем инвестиций по реализации стратегии социально-экономического развития Зауралья до 2030 года составит 175,7 млрд рублей», — заявил чиновник.

Сообщается, что эта территория должна стать рекреационным центром Башкирии и регионов Уральского федерального округа. Согласно планам, в 2030 году туристический поток в Зауралье будет превышать один млн человек ежегодно. В связи с этим предусмотрели создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «УРАЛ».

Отмечается, что особым пунктом в реализации стратегии стало включение Белорецкого района в состав Зауралья.

«Для этого сложились все предпосылки. Во-первых, на территории Белорецкого района будет реализовываться «якорный» проект ОЭЗ «Урал» — горнолыжный центр Мраткино. Во-вторых, если сравнивать структуру экономики Белорецкого района и зауральских муниципалитетов, то обнаруживается вполне оправданное сходство в части развития металлургического производства. Здесь существуют объективные предпосылки по формированию единого металлургического кластера», — заявил первый вице-премьерРустам Муратов.

Сообщается, что развитие получит и горнодобывающая промышленность благодаря разведке новых месторождений и увеличению объемов вторичного извлечения полезных ископаемых из бедной породы в отвалах. Так, в деревне Тирмен Абзелиловского района планируется создать индустриальный парк по обработке камня.

Отмечается, что в Зауралье до 2030 года появятся первые углеродно-нейтральные рудники. На этой территории планируют увеличить объемы выпуска сельского хозяйства, поскольку сейчас в Зауралье около 30 тысяч га неиспользуемых земель сельхозназначения.

Сообщается, что на развитие сельского хозяйства предусмотрено 8,2 млрд рублей, 24,9 млрд рублей — на туристскую отрасль, 100,1 млрд рублей — на промышленную сферу. Согласно планам, в результате реализации стратегии к 2030 году выручка организаций составит свыше 80 млрд рублей, в результате будет создано более 40 тысяч новых рабочих мест.