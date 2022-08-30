Екатеринбург, 30 августа, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В доме по адресу Патриса Лумумбы, 2 в Екатеринбурге восстановили подачу горячей воды. Её появления жители дома ждали в течение двух лет, сообщили журналистам в городской администрации.

ИА REGNUM Вода

Ранее на ситуацию с отсутствием в доме горячей воды обратила внимание телеведущая Ксения Собчак. Тогда она раскритиковала за бездействие мэра Алексея Орлова и подчеркнула, что в доме живут военные — участники специальной военной операции на территории бывш. УССР.

Температуру водоснабжения на вводе в жилой дом восстановили раньше срока. Предполагалось, что проблему решат не раньше сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отсутствие горячей воды в жилом доме вызвало широкий резонанс после того, как один из местных жителей в знак протеста вышел на перекрёсток и перекрыл дорогу автомобилям. Тогда проблемой заинтересовалась телеведущая Ксения Собчак. Позже на инцидент обратила внимание мэрия.