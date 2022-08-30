Усть-Янский район, Якутия, 30 августа, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Мужчина, пропавший в Усть-Янском районе Якутии, вышел к населённому пункту. Поиски ещё двоих рыбаков, не вернувшихся после плавания в море Лаптевых, продолжаются, сообщило 30 августа ЯСИА.

Турфирма «НордСтрим», фотограф Михаил Местников Тур «Большой Момский переход», Якутия

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Невредимым вернулся якутянин, который отправился на поиски мужчин, пропавших на прошлой неделе. Он рассказал, что у его лодки сломался мотор, а телефона с собой не было.

«Пропавшего мужчину заметили жители села Юкагир. Сказали, что его состояние нормальное, травм нет», — рассказал глава Усть-Янского района Георгий Фёдоров.

По его словам, поиски людей возобновят с вертолёта, когда установится подходящая погода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Усть-Янском районе пропали без вести люди, отправившиеся в море на катерах. Двое не дают о себе знать уже несколько дней. Они держали путь на Новосибирские острова.