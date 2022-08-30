Одного из пропавших в Якутии рыбаков нашли живым
Усть-Янский район, Якутия, 30 августа, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Мужчина, пропавший в Усть-Янском районе Якутии, вышел к населённому пункту. Поиски ещё двоих рыбаков, не вернувшихся после плавания в море Лаптевых, продолжаются, сообщило 30 августа ЯСИА.
Читайте также: В море Лаптевых пропали три жителя Якутии
Невредимым вернулся якутянин, который отправился на поиски мужчин, пропавших на прошлой неделе. Он рассказал, что у его лодки сломался мотор, а телефона с собой не было.
По его словам, поиски людей возобновят с вертолёта, когда установится подходящая погода.
Как сообщало ИА REGNUM, в Усть-Янском районе пропали без вести люди, отправившиеся в море на катерах. Двое не дают о себе знать уже несколько дней. Они держали путь на Новосибирские острова.