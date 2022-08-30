Канберра, 30 августа, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Австралийский комиссар по электронной безопасности направил официальные запросы компаниям Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Apple и Microsoft с требованием раскрыть меры, которые они принимают для искоренения на своих платформах материалов о насилии над детьми, иначе на них будут наложены крупные штрафы, как сообщает 30 августа Reuters.

Microsoft

Австралийский регулирующий орган, созданный для защиты интернет-пользователей, заявил, что закон, вступивший в силу в январе 2022 года, позволяет ему потребовать от технологических гигантов в течение 28 дней предоставить сведений о том, что они делают для обнаружения и удаления материалов, содержащих насилие. В противном случае компаниям грозит штраф в размере 555 000 австралийских долларов (383 000 долларов США) в день.

Эта угроза подчеркивает жесткий подход Австралии к регулированию деятельности крупных технологических компаний с 2021 года. По местным законам, они обязаны платить СМИ за показ их контента и предоставлять государственным органам данные анонимных аккаунтов, которые размещают клеветнические материалы.

«Эта деятельность больше не ограничивается скрытыми уголками дарквеба, она распространена на основных платформах, которыми мы и наши дети пользуемся каждый день», — говорится в заявлении комиссара по электронной безопасности Джули Инман Грант.

«По мере того, как все больше компаний переходят на шифрованные сервисы обмена сообщениями и внедряют такие функции, как прямые трансляции, возникает опасение, что эти чудовищные материалы будут бесконтрольно распространяться на этих платформах», — добавила она.