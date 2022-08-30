Виндхук, , 08:37 — REGNUM Намибия ввела временный запрет на ввоз скота и мясных продуктов из Ботсваны после того, как в соседней стране зафиксировали вспышку ящура. Об этом сообщили в пресс-службе намибийского министерства сельского хозяйства.

Крупный рогатый скот

Кроме того, был ограничен импорт таких товаров, с которыми животные могли контактировать: солома, фураж и другие виды корма. Вместе с тем продукты животноводства и корма для скота, которые идут через Ботсвану транзитом, разрешено ввозить в Намибию при условии, если используемые для перевозки транспортные средства опломбированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс объявило о выделении $5,7 млн на разработку новой вакцины против ящура и дерматита.

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