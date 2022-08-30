Абакан, , 08:36 — REGNUM Информация о массовой гибели лошадей в Усть-Абаканском районе Хакасии — фейк. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 августа в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Лошадь Денис Абрамов © ИА REGNUM

Информацию о падеже лошадей в аале Бейка Усть-Абаканского района обнаружил 29 августа Центр управления регионом. Сообщалось о гибели более 30 лошадей якобы после вакцинирования от клещевого энцефалита.

По словам главы департамента ветеринарии минсельхозпрода Хакасии Гульнары Керимовой, эта информация является фейковой. На сегодняшний день в селе никакого падежа лошадей не зафиксировано. По данным фельдшера, вспышек заболеваний нет. Гибели лошадей ни в фермерских, ни в личных хозяйствах не зарегистрировано.

«По всей видимости, кто-то вбросил информацию четырёхгодичной давности, когда в аале Бейка действительно в течение двух-трёх дней пали 37 голов, принадлежащих частным собственникам», — подчеркнули в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП в аале Бейка произошло в 2019 году. Был зарегистрирован массовый падёж лошадей. Тогда в профильном министерстве заверили, что угрозы жизни и здоровью жителей республики заболевшие животные не представляют.

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