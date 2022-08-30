Сеул, , 08:36 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь жителям Пакистана и Судана, пострадавшим от наводнений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, размер помощи составит $400 тыс., из которых $300 тыс. будет выделено Пакистану, а $100 тыс. — Судану.

По имеющимся данным, в результате наводнения в Пакистане погибли более тысячи человек, включая 350 детей, порядка 1,5 тыс. человек получили ранения. В Судане погибли 83 человека, около 30 получили ранения.

«Правительство Южной Кореи надеется на то, что эта помощь поможет жителям Пакистана и Судана преодолеть последствия стихии и вернуться к обычной повседневной жизни как можно скорее», — говорится в заявлении министерства иностранных дел.