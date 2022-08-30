Москва, 30 августа, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты «КУБ-БЛА» рекомендованы к принятию на вооружение, сообщил гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин в интервью журналу «Национальная оборона».

Mil.ru Запуск БЛА

«В конце 2021 года успешно прошли государственные испытания «КУБ-БЛА», барражирующий боеприпас рекомендован к принятию на вооружение», — сказал Лепин.

Он рассказал, что основными задачами беспилотников станет уничтожение живой силы противника, нанесение максимального урона инфраструктуре, а также поражение легкобронированной техники.

Впервые комплекс представлен в 2019 году, за последние годы проведена серия испытаний и опытная эксплуатация, пояснил Лепин.