Томск, 30 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Томске стоимость проездных для школьников и студентов в электротранспорте снизили в два раза. Постановление об этом подписал мэр города Михаил Ратнер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе томской мэрии.

Иван Иванов Кондуктор в трамвае

Согласно документу, вместо 800 рублей проездные билеты для учащихся будут стоить 400 рублей. Единые проездные на сентябрь по новой стоимости, как отмечается, уже поступили в продажу.

«Купить их можно у кондукторов в городском электротранспорте, а также в кассе Трамвайно-троллейбусного управления», — добавили в администрации.

Пик продажи проездных традиционно фиксируется в сентябре. Всего за прошлый год трамвайно-троллейбусным управлением реализовано более 1,1 тыс. единых проездных билетов для учащихся.