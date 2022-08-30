Ульяновск, 30 августа, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области идёт подготовка к муниципальным выборам, которые состоятся в Новоульяновске и девяти поселениях Барышского района. Об этом сообщает региональный избирком.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выборы

На выборах в Новоульяновскую гордуму будет распределяться 15 депутатских мандатов, на которые выдвинулись 49 кандидатов.

На выборах советов депутатов девяти муниципальных образований Барышского района выдвинулись 213 претендентов. По итогам голосования будет замещено 95 депутатских мест. Здесь будут сформированы парламенты Барышского городского поселения (15 мандатов), а также Жадовского, Земляниченского, Измайловского, Ленинского, Малохомутерского, Поливановского, Старотимошкинского, Живайкинского поселений (в каждом — по десять мандатов).

В избиркоме сообщают, что при проведении выборов будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017). Электронные ящики будут использоваться в течение трёх дней (9 — 11 сентября) на семи избирательных участках в Барышском районе и на десяти участка в Новоульяновске.

Кроме того, в регионе решаются вопросы подготовки правоохранительных органов к обеспечению порядка на выборах и безопасности, принимаются меры обеспечения антитеррористической защищённости избирательных участков.

Отметим, что в августе 2022 года были внесены изменения в единую нумерацию избирательных участков, образованных на пять лет. В настоящее время в Ульяновской области насчитывается 970 участков для проведения выборов и референдумов.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области в региональный регистр включены 959 824 избирателя, что на 6130 человек меньше по сравнению с данными на начало года (-0,63%). За год численность избирателей снизилась на 14 022 человек (-1,44%).