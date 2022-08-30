Владивосток, , 08:32 — REGNUM Турбизнес Приморья получит более 190 млн рублей в виде госсубсидий до конца 2022 года. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры туризма в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

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Всего на конкурс по предоставлению субсидий было подано 70 заявок. Общий размер финансирования превысит 190 миллионов рублей, 186 из которых — федеральные средства, остальные — региональные.

Ставка была сделана на привлечение финансирования из федерального бюджета. Приморские предприниматели активно включились в конкурсный отбор. Они готовы вложиться в проекты финансово: 30% от общей суммы — это собственные средства бизнеса.

По итогам конкурса господдержку получат 47 проектов: 18 из них направлены на приобретение туристского оборудования, 11 — на создание пляжей, по пять — на оборудование круглогодичных бассейнов и создание элементов доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, четыре проекта предполагают оборудование туристских маршрутов.

Предприниматели получат от 3 до 10 млн рублей из госбюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в России заработал первый национальный туристический маршрут по югу Сибири.