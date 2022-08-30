Москва, , 08:31 — REGNUM Возглавила рейтинг самых популярных регионов России для отдыха в августе Москва. Столица остается лидером от общего числа бронирований отелей (22%). В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург (20%) и Краснодарский край (19%), приводит данные сервис Bronevik.com.

Туристы Mos.ru

На четвёртом месте в рейтинге популярных направлений в России в августе расположился Приморский край (9% бронирований), на пятом — Новосибирская область.

Также в топ-10 оказались такие регионы России как Татария, Калининградская, Нижегородская, Московская и Иркутская области. Стоимость проживания в отелях в августе в среднем составила 4 тыс. 800 рублей за ночь.

ИА REGNUM ранее сообщало, непляжный отдых за границей в середине августа по некоторым направлениям подешевел.

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