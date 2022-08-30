Москва, , 08:42 — REGNUM Западные страны пытаются манипулировать гуманитарной помощью и содействием Афганистану, выставляя ультиматумы фактическому руководству страны. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил 29 августа на заседании Совета Безопасности ООН по Афганистану.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Запад по-прежнему старается вести диалог с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое фактически правит Афганистаном, на языке ультиматумов и с использованием «санкционной дубинки».

«Видим и попытки манипулировать гуманитарной помощью и содействием, требуя у новых властей Афганистана для начала выправить внутриполитическую ситуацию и купировать вызовы», — сказал Небензя.

Громко заявляется о том, что сначала нужно решить вопрос с правами человека, а затем — со всем прочим. Но эти заявления выдерживают никакой критики. Из-за созданной Западом ситуации, из-за его бездействия умирают женщины и дети, добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Небензя также заявил, что экономику Афганистана фактически уничтожили за 20 лет оккупации США и НАТО.

Читайте также: Небензя призвал США вернуть Афганистану украденные у народа деньги