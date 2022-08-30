Москва, 30 августа, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Западные страны пытаются манипулировать гуманитарной помощью и содействием Афганистану, выставляя ультиматумы фактическому руководству страны. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил 29 августа на заседании Совета Безопасности ООН по Афганистану.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По его словам, Запад по-прежнему старается вести диалог с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое фактически правит Афганистаном, на языке ультиматумов и с использованием «санкционной дубинки».

«Видим и попытки манипулировать гуманитарной помощью и содействием, требуя у новых властей Афганистана для начала выправить внутриполитическую ситуацию и купировать вызовы», — сказал Небензя.

Громко заявляется о том, что сначала нужно решить вопрос с правами человека, а затем — со всем прочим. Но эти заявления не выдерживают никакой критики. Из-за созданной Западом ситуации, из-за его бездействия умирают женщины и дети, добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Небензя также заявил, что экономику Афганистана фактически уничтожили за 20 лет оккупации США и НАТО.

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