Уфа, , 08:31 — REGNUM Страдающие сахарным диабетом первого типа дети будут обеспечиваться системами непрерывного мониторинга глюкозы в Башкирии. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Детский диабет Doctordiabet.ru

Этот вопрос был рассмотрен на заседании правительства региона.

По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, в республике насчитывается 1 589 таких детей, в том числе для 656 детей требуются медизделия для непрерывного мониторинга глюкозы.

«Регулярный самоконтроль пациентам с первым типом заболевания приходится проводить до восьми — десяти раз в сутки. Такая медицинская процедура очень болезненно воспринимается детьми. Отмечу, что метод непрерывного мониторинга глюкозы входит в клинические рекомендации и стандарт медицинской помощи. Однако сами медицинские изделия для мониторинга не входят в перечень отпускаемых по рецептам при предоставлении набора социальных услуг. Поэтому правительством республики принято решение о выделении дополнительного финансирования в размере ста млн рублей на обеспечение детей системами непрерывного мониторинга глюкозы», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Сообщается, что утверждение этого проекта постановления позволит уменьшить потребность в других медицинских изделиях (иглах-скарификаторах и тест-полосках) на 10−15%. Отмечается, что уже законтрактовано 16,9% от выделенных средств, для обеспечения 398 несовершеннолетних этими медизделиями или 60,7% от всех нуждающихся детей.

«Предлагаю одобрить рассмотренный проект постановления. Статистика показывает, что количество детей, больных сахарным диабетом, неуклонно растет. При этом наиболее уязвимые категории — дети, активно занимающиеся спортом, и дети с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Прошу министерство здравоохранения держать на контроле вопросы обеспечения детей системами непрерывного мониторинга глюкозы. Необходимо обеспечить своевременность включения их в регистр нуждающихся в соответствующих медицинских изделиях», — заявил Назаров.