Братск, Иркутская область, 30 августа, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Иркутский минздрав сообщил некоторые подробности об обстоятельствах смерти жительницы Братска, которую на вызове не смогла спасти бригада скорой помощи. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ.

Беременная

Вызов к беременной пациентке с формулировкой «задыхается» поступил 23 августа в 21:46 местного времени. Время доезда бригады «скорой» составляет 12 минут. На момент приезда состояние пациентки было крайне тяжёлым. По её словам, в течение трёх дней держалась температура, был кашель. Девушка не обращалась в медучреждение и занималась самолечением.

Медицинские работники ввели пациентке бронхолитическое средство, так как были показания для купирования удушья. Далее в течение 50 минут проводилась интенсивная терапия, однако, реанимационные мероприятия оказались безуспешны: произошла остановка сердечной деятельности.

Причина смерти в настоящее время не установлена, поскольку полная судебно-медицинская экспертиза ещё не завершена. На основании результатов минздрав Иркутской области проведёт проверку выполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи пациентке.

«В первую очередь хотел бы выразить соболезнования родным и близким. К сожалению, в медицине бывают случаи с неясными клиническими ситуациями, когда возможная в этих случаях медицинская помощь безуспешна. Сегодня необходимо детально разобраться в ситуации и, если есть виновные в смерти, установить их. Сейчас дать более полную информацию нет возможности, поскольку сведения составляют врачебную тайну. Утверждение о виновности бригады скорой помощи преждевременно, информация в СМИ и соцсетях не отражает все обстоятельства случившегося», — отметил врио министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе осмотра места происшествия изъята медицинская документация потерпевшей, карта вызова скорой помощи, требование о выданных лекарственных препаратах, аудиозаписи вызовов. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, за 5 месяцев 2022 года в Забайкальском крае зарегистрировано 3330 преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, что на 1,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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