Кишинёв, 30 августа, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду и партия «Действие и солидарность» (ПДС) сосредоточились на преследовании экс-президента республики, почётного председателя Партии социалистов Игорь Додон, но это им не поможет. Об этом бывший молдавский лидер 29 августа заявил журналистам.

Presedinte.md Игорь Додон

Он отметил, что жителям страны не станет легче жить от таких действий властей. По мнению Додона, в настоящее время в Молдавии самая худшая власть за все 30 лет её независимости.

«Дешёвый газ, больше хлеба и лучшие условия будут только тогда, когда Майя Санду уйдёт», — заявил Додон.

Экс-президент подчеркнул, что граждане страны должны отстранить таких правителей от власти.

Стоит отметить, что ранее Додон призывал все оппозиционные силы объединиться для свержения власти. Он заявил, что для страны будет лучше, какая бы сила не пришла к власти на смену ПДС.