Нью-Йорк, США, , 08:28 — REGNUM Европейский союз должен начать кампанию по противодействию «пропаганде внутри России». Способ, как бороться с ней, предложили Франция и ФРГ. Об этом пишет Bloomberg.

Соцсеть Martinsson Serg

В совместном неофициальном документе под названием «Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между ЕС и Россией», разработанном техническими экспертами из государств — членов ЕС перед встречей глав МИД Евросоюза по визовому вопросу, Берлин и Париж заявляют, что ЕС необходимо продолжать изучать «творческие пути», позволяющие распространять «независимую информацию в России».

В частности, предлагается использовать «технические меры против российской цензуры» (с помощью инструментов для обхода интернет-цензуры), а также предоставлять русскоязычный контент русскоговорящим, проживающим за рубежом. Кроме того, предлагается финансировать курсы по медиаграмотности на русском языке, продвигать которые могли бы видеоблогеры на YouTube, в TikTok, Telegram и «ВКонтакте».

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Напомним, 30–31 августа в ходе неформальной встречи в столице Чехии главы МИД стран Евросоюза намерены обсудить возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз гражданам России.