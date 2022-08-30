Оренбург, 30 августа, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Тендер на уборку территорий возле зданий правительства Оренбургской обрасти, а также министерств приостановлен. Поводом стала жалоба предпринимателя. Он указал на отсутствие в документации такого требования, как наличие у участников аукциона опыта исполнения подобных задач.

zakupki. gov.ru Приостановленный аукцион на оказание услуг по уборке территорий возле зданий правительства и министерств Оренбургской области

Конкурс на оказание услуг по уборке территории размещён 12 августа. Приём заявок завершился 22 августа. Однако определение поставщика было приостановлено по жалобе, а затем по результатам внеплановой проверки заблокировано.

На портале госзакупок 30 августа опубликована информация об отмене протокола подачи ценовых предложений и протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Добавим, начальная цена лота составляла 6 млн рублей. Заказчиком выступило административно-хозяйственное управление аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. Сроки работ по уборке территорий указаны с 1 октября 2022 года по 15 апреля 2023 года.