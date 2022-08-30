Улан-Удэ, 30 августа, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России рассказали о подвиге ефрейтора Жаргала Баторова в ходе специальной военной операции на территории б. УССР. Подробности сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на ведомство.

Министерство обороны Российской Федерации Российская армия

В составе группы десантников, военнослужащий обеспечивал безопасность колонны российских подразделений. По маршруту следования он обнаружил позиции националистов, подготовивших засаду. Доложив об этом командиру, Жаргал Баторов развернул группу в боевой порядок и атаковал врага.

В результате столкновения группой под командованием ефрейтора из Бурятии уничтожено десять националистов.

«Смелые и решительные действия ефрейтора Баторова способствовали пресечению деятельности вражеских диверсантов в заданном районе, что позволило колонне совершить марш в установленные сроки и без потерь», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Нижегородской области проходят обучение бойцы именного добровольческого батальона «Байкал» из Бурятии. Подразделение ещё формируется, хотя комсостав уже набран.

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