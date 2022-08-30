Якутск, , 08:42 — REGNUM Жители Хакасии и Красноярского края, работающие вахтовым методом в Якутии, вынесли с золотодобывающего предприятия более двух килограммов золота. Оба мужчины получили по четыре года лишения свободы условно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Работники убирались в цехах и собирали с пола кусочки золота, которые падали во время плавления. Драгметалл они незаметно выносили с предприятий, один из вахтовиков смог продать его, получив более миллиона рублей и поделился выручкой с сообщником.

Всего работники вынесли с предприятия более двух кг золота, их стоимость оценивается в 5,3 млн рублей. Мужчин задержали по месту проживания бойцы спецназа. Во время следствия они полностью признали свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Якутии задержали охранника, которого подозревали в хищении золота в особо крупном размере. По предварительной оценке, стоимость драгоценного металла, который пытался присвоить якутянин, составляла 11 млн рублей.