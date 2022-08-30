Берлин, 30 августа 2022, 08:23 — REGNUM Бывшего посла киевского режима в Германии Андрея Мельника необходимо объявить в ФРГ персоной нон грата, считает депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Леман.
Леман выразил недовольство, что Мельник «постоянно жалуется на Германию, оскорбляя политиков».
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля Зеленский освободил от должности четырех послов Киева, включая и Андрея Мельника. В середине августа бывший посол в очередной раз подверг критике правительство ФРГ за нерешительность в вопросе поставок вооружений Киеву. 22 августа Мельник заявил, что покинет территорию Германии 14 октября.
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