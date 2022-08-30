Берлин, 30 августа, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Бывшего посла киевского режима в Германии Андрея Мельника необходимо объявить в ФРГ персоной нон грата, считает депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Леман.

Basti93 Германия. Бундестаг

«Андрей Мельник отозван и поэтому должен быть немедленно объявлен персоной нон грата, чтобы он мог быстро покинуть Германию», — написал он в соцсетях.

Леман выразил недовольство, что Мельник «постоянно жалуется на Германию, оскорбляя политиков».

«Дипломату не подобает вести себя таким образом», — отметил Леман.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля Зеленский освободил от должности четырех послов Киева, включая и Андрея Мельника. В середине августа бывший посол в очередной раз подверг критике правительство ФРГ за нерешительность в вопросе поставок вооружений Киеву. 22 августа Мельник заявил, что покинет территорию Германии 14 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандальный посол Киева Мельник покидает Германию