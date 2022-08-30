Пекин, 30 августа, 2022, 08:22 — ИА Регнум. За первые семь месяцев текущего года китайские власти выдали более 2,71 млн сертификатов происхождения на сумму $233,31 млрд, что на 23,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Это показывает, что Китай сохранил устойчивый импульс внешней торговли, заявил на пресс-конференции представитель Китайского совета по содействию международной торговле Сунь Сяо.

Сертификаты происхождения — это документы, широко используемые в международных торговых операциях. В них указывается, что перечисленные продукты соответствуют достаточным критериям, чтобы считаться произведенными в конкретной стране. Выдача этих сертификатов широко рассматривается как барометр внешней торговли.

По словам Суня, около 70 200 сертификатов происхождения были выданы китайскими властями в рамках соглашения о свободной торговле Регионального всеобъемлющего экономического партнерства для более чем 15 000 предприятий на общую сумму $3,432 млрд.