Москва, , 08:20 — REGNUM Российские авиакомпании с 30 августа могут совершать перелёты из Москвы в аэропорты Сочи и Турции по короткому маршруту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Самолет

Решение принято по итогам совещания в Госкорпорации по организации воздушного движения, состоявшегося 29 августа. В ходе него обсуждалось открытие части воздушного пространства на юге России. При этом коридор имеет ограничения — не более 15 рейсов в час в каждую сторону.

Те рейсы, которые не укладываются в лимит, будут летать по прежней схеме, используя воздушное пространство Казахстана.