Пекин, 30 августа, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Китай предоставит зерновым фермам субсидии на общую сумму 10 млрд юаней (около $1,46 млрд) из бюджета своего центрального правительства, сообщило Министерство финансов КНР, передает 29 августа агентство Синьхуа.

T.me/a_beglov Зерно

По словам министерства, этот шаг направлен на защиту производителей зерна от роста цен на сельскохозяйственные товары и дальнейшее стимулирование их энтузиазма в отношении посева зерновых.

По данным министерства, единовременные субсидии будут выделены производителям зерна, в том числе индивидуальным фермерам, семейным фермам, фермерским кооперативам, сельскохозяйственным предприятиям и связанным с ними организациям, которые несут основную тяжесть растущих затрат на сельскохозяйственные материалы.

К настоящему времени в 2022 году центральное правительство выделило 40 млрд юаней субсидий зерновым плантаторам тремя партиями.