Сеул, 30 августа, 2022, 08:19 — ИА Регнум. 30 августа главы МИД Южной Кореи и Сальвадора обменялись поздравительными письмами по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В своем письме министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин выразил надежду на развитие двустороннего сотрудничества на международной арене в будущем, а также попросил правительство Сальвадора поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.

В свою очередь, глава МИД Сальвадора Александра Хилл Тиноко отметила, что партнерство Сеула и Сан-Сальвадора способствовало процветанию Сальвадора, а также выразила надежду на дальнейшее укрепление отношений дружбы и сотрудничества.