Джакарта, 30 августа, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Правительство Канады направило средства на защиту торфяной экосистемы Южной Суматры в качестве формы поддержки усилий Индонезии по уменьшению последствий изменения климата, сообщает Antara.

(сс) Prayitno Индонезия

Глава отдела сотрудничества посольства Канады в Индонезии Кевин Токар заявил, что намерен выделить 190 млрд рупий на улучшение управления земельными ресурсами в трех индонезийских провинциях, включая Южную Суматру.

«Южная Суматра является вторым по величине районом торфяных экосистем в Индонезии, поэтому мы считаем необходимым оказать поддержку», — заявил Кевин Токар после общественных консультаций по документу «План защиты и управления торфяными экосистемами Южной Суматры» в Палембанге.

Индонезия должна стремиться выполнить свои обязательства по снижению воздействия изменения климата, одним из которых является устойчивое использование торфа.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе призвали дипломатически вмешаться в дела Индонезии, чтобы предотвратить освобождение балийского террориста.