Москва, 30 августа, 2022, 08:15 — ИА Регнум. По итогам торгов 29 августа нефть марки Brent подорожала на 4,09%, до $104,91 за баррель. Росту нефтяных котировок способствовала нисходящая коррекция по американскому доллару, а также военные столкновения в Ливии, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

verslas.lrytas.lt Добыча нефти в Саудовской Аравии

Страна вновь оказалась в шаге от масштабной Гражданской войны. В ходе ожесточенных боестолкновений, вспыхнувших накануне в Триполи, 32 человека убиты и почти 160 ранены.

Сегодня, 30 августа, на американской сессии цена на нефть марки Brent повышалась до $105,45 за баррель.

Рост ускорился на фоне технического фактора — покупатели пробили трендовую линию от вершины $125,14.

Сейчас для них открыта дорога к уровню $106,50. Если он будет пройден, то цель покупателей сместится на $116 за баррель.

Рост котировок сдерживается возможным снятием санкций с Ирана. ОПЕК+ уже заявило о готовности сократить добычу, чтобы уравновесить предложение и спрос в случае появления иранской нефти на рынке.

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