Пекин, , 08:14 — REGNUM Нарушениям суверенитета и территориальной целостности Сирии должен быть положен конец, заявил постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь, передает 29 августа агентство Синьхуа.

Чжан Цзюнь Fmprc.gov.cn

Нет никаких сомнений в том, что недавние военные операции США на востоке Сирии представляют собой нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии и не имеют ничего общего с правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, заявил Чжан.

«Незаконному присутствию иностранных сил и незаконным военным операциям в Сирии должен быть положен конец. Положения Устава ООН не должны быть просто цитатами на словах. Они не являются факультативными или подлежат выборочному применению, и они, безусловно, не поддаются неправильному толкованию или неправильному применению», — заявил он на брифинге Совета Безопасности ООН по Сирии, добавив, что уважение национального суверенитета и территориальной целостности является важным принципом, закрепленным в Уставе ООН, и краеугольным камнем международных отношений.

Единственный путь к политическому решению заключается в том, чтобы позволить сирийскому народу самостоятельно определять будущее своей страны в отсутствие какого-либо внешнего вмешательства, сказал он, выразив надежду, что выборы в местные советы, объявленные сирийским правительством, пройдут успешно в сентябре.

Что касается гуманитарных операций в Сирии, посланник повторил, что трансграничная помощь является временной мерой, настоятельно призвав ускорить переход к трансграничным операциям с четким графиком их окончания. Он отметил, что восстановление экономики и развитие являются конечным средством, с помощью которого Сирия может выйти из гуманитарного кризиса.

Однако в течение длительного времени односторонние санкции нарушали жизненные пути экономического восстановления и развития Сирии, а незаконное разграбление приводило к краже ресурсов, имеющих решающее значение для экономического восстановления и развития Сирии, нанося неисчислимый ущерб сирийскому народу, сказал он, отметив, что односторонние санкции против Сирии и незаконное разграбление ее ресурсов должны прекратиться.