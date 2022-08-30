Китай в ООН призвал положить конец военным вторжениям в Сирию
Пекин, 30 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Нарушениям суверенитета и территориальной целостности Сирии должен быть положен конец, заявил постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь, передает 29 августа агентство Синьхуа.
Нет никаких сомнений в том, что недавние военные операции США на востоке Сирии представляют собой нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии и не имеют ничего общего с правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, заявил Чжан.
Единственный путь к политическому решению заключается в том, чтобы позволить сирийскому народу самостоятельно определять будущее своей страны в отсутствие какого-либо внешнего вмешательства, сказал он, выразив надежду, что выборы в местные советы, объявленные сирийским правительством, пройдут успешно в сентябре.
Что касается гуманитарных операций в Сирии, посланник повторил, что трансграничная помощь является временной мерой, настоятельно призвав ускорить переход к трансграничным операциям с четким графиком их окончания. Он отметил, что восстановление экономики и развитие являются конечным средством, с помощью которого Сирия может выйти из гуманитарного кризиса.
Однако в течение длительного времени односторонние санкции нарушали жизненные пути экономического восстановления и развития Сирии, а незаконное разграбление приводило к краже ресурсов, имеющих решающее значение для экономического восстановления и развития Сирии, нанося неисчислимый ущерб сирийскому народу, сказал он, отметив, что односторонние санкции против Сирии и незаконное разграбление ее ресурсов должны прекратиться.