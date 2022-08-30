Уфа, 30 августа, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Концепцию развития дополнительного образования детей в Башкирии до 2030 года разработали в регионе. Об этом 30 августа сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на заседании правительства.

Нелли Майорова Мастерская

По словам премьер-министра правительства региона, дополнительное образование является открытым вариативным обучением, которое обеспечивает право человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, оно способствует профессиональному и личностному самоопределению.

«В республике наблюдается положительная динамика показателя охвата дополнительным образованием. Высокую актуальность приобретает такая организация образования, при которой обеспечивается способность человека включаться в общественные и экономические процессы», — приводит пресс-служба слова премьер-министра республиканского правительства.

Он напомнил, что правительство России утвердило концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года, которую планируют реализовать в два этапа.

«На региональном уровне также разработана концепция дополнительного образования до 2030 года. В целях увеличения охвата доли детей дополнительным образованием в рамках исполнения национального проекта «Образование» в республике реализуется федеральный проект «Успех каждого ребёнка» на период с 2019 по 2024 годы. На реализацию данного проекта в общей сложности за три года выделено более двух млрд рублей», — заявил он.

Министр образования и науки БашкирииАйбулат Хажин напомнил, что в Башкирии в системе дополнительного образования функционируют 207 организаций, в системе культуры — 115 организаций, в системе физической культуры и спорта — 72 организации, в которых занимаются свыше 560 тысяч человек.

«В результате реализации концепции планируется обновление инфраструктуры дополнительного образования детей, расширение участия колледжей и вузов в разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ, создания сети технологических кружков для подготовки нового поколения лидеров, инженеров и учёных, а также сети школьных спортивных клубов и лиг для формирования здорового образа жизни, развить школьные музеи, театры и медиацентры», — приводит пресс-служба слова Хажина.

Он пояснил, что в 2021—2022 учебном году в системе дополнительного образования детей Башкирии работало порядка пяти тысяч педагогических работников, из них свыше трех тысяч — это педагоги дополнительного образования.

Сообщается, что Назаров одобрил проекты постановления правительства.

«Современное дополнительное образование детей очень важное направление. Именно оно способствует самоопределению и профессиональной ориентации всех обучающихся. Разработанная концепция должна содействовать формированию эффективной системы такого образования. В связи с этим прошу министерство образования и науки разработать комплекс мер по реализации концепции дополнительного образования детей в Башкирии», — поручил он.