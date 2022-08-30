Кызыл, , 08:11 — REGNUM В Туве вынесен приговор 28-летнему участнику преступной группы, которого обвиняли в организации и вовлечении в занятие проституцией. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

В наручниках

По данным обвинения, в январе–мае 2020 года подсудимый с двумя знакомыми в Кызыле организовали бизнес по предоставлению интимных услуг. Путём уговоров и обещаний высокого заработка, а также применяя насилие они вовлекали в незаконную деятельность девушек.

Фигурант, как отмечается, заключил со следствие соглашение о сотрудничестве, в связи с чего дело против него было выделено в отдельное производство. Решением суда мужчина приговорён к трём годам колонии общего режима.

«В отношении двух соучастников преступлений уголовное дело рассматривается в суде», — добавили в надзорном ведомстве.

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