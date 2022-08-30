Кишинёв, , 08:11 — REGNUM Власти Молдавии продолжают удерживать экс-президента республики Игоря Додона под домашним арестом из-за страха. Об этом он заявил 29 августа журналистам после того, как Кишинёвская апелляционная палата оставила без изменений меру пресечения в отношении политика.

Игорь Додон Dodon.md

«Режим [президента] Майи Санду боится народного гнева, боится того, что люди прогонят их из власти. Этим страхом объясняется и то, что меня продолжают держать под арестом», — сказал Додон.

Он подчеркнул, что такие меры не помогут властям. Экс-президент также заявил, что руководство страны нужно обязательно поменять, чтобы улучшить условия жизни в Молдавии.

Напомним, Додона поместили под домашний арест в мае. Ему предъявлены обвинения по пяти статьям. В том числе политика обвиняют в «Пассивной коррупции», «Незаконном обогащении» и даже «Измене родине». Он отрицает причастность к преступлениям и обещает доказать это в суде.

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