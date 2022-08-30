Москва, 30 августа, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Рубль 29 августа немного подрос к иностранным валютам на фоне дорожающей нефти, но по-прежнему остается торговаться в ограниченных диапазонах в парах с основными валютами, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль на 0,17%, до 60,39 руб., евро/рубль — на 0,37%, до 60,42 руб., фунт/рубль — на 1,88%, до 72,57 руб., юань/рубль — на 0,44%, до 8,72 руб.

Коррекция по доллару после пятничного роста, также повысила интерес к риску в рамках коррекции.

Повышение индекса доллара было обусловлено выступлением председателя ФРС США Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где он подтвердил приверженность к агрессивному повышению ставок.

Против единой валюты рубль укрепился сильнее, но не сильно. Евро восстановился после пятничного обвала на новостях, что свыше половины стран-членов ЕС заполнили подземные хранилища газа (ПХГ) на 80%. Цена на газ в Европе снизилась до $2872 за тыс. кубов.

Заполненность ПХГ не является гарантией того, что Европа спокойно переживет зиму. 31 августа Газпром остановит «Северный поток — 1» на техобслуживание оставшейся турбины.

В течение трех суток газ не будет поступать в Европу. Если не возникнет технических неполадок, транспортировка газа возобновится с пропускной способностью 33 млн кубометров в сутки.

Сегодня, 30 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $104,6 за баррель. По паре доллар/рубль сохранится боковое движение со смещением вверх к уровню 61 руб.

Торговые объемы по доллару США снизились до $1 млрд в сутки, поэтому участники рынка ждут новой порции информации, которая бы могла вызвать на рынке резкие колебания курсов валют.

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