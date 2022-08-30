Анкара, 30 августа, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Американские компании, покинувшие российский рынок, хотят на него вернуться через Турцию. Об этом пишет турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на источники среди бизнесменов Турции.

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По информации источников издания, ушедшие из России компании ищут турецких партнёров, которым предлагают комиссию и совместный бизнес.

«Бизнесмены, с которыми мы беседовали, отметили, что в последние месяцы увеличилось количество подобных предложений от американских компаний», — сказано в материале.

Для реализации этих схем используются дочерние структуры международных компаний, штаб-квартиры которых находятся в США. В частности, задействуются подразделения из Турции и ОАЭ.

В первую очередь, говорится в материале, речь идёт о закупках российских товаров широкого спектра — зерна, металлов, удобрений и другой продукции.