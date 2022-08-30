Ульяновск, , 08:07 — REGNUM В Ульяновской области с начала года численность избирателей снизилась на 6,1 тыс. человек, за год — на 14 тыс. граждан. Соответствующие данные публикует Центральная избирательная комиссия Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Выборы ИА REGNUM

В настоящее время в региональный регистр включены 959 824 избирателя. Это на 6130 избирателей меньше, чем было на начало 2022 года (-0,63%). За год численность избирателей в регионе снизилась на 14 022 человек, или на 1,44%.

В региональном избиркоме отмечают, что наибольшее число избирателей зарегистрировано в Ульяновске — 494 212 граждан. В первую тройку по численности избирателей также входят Димитровград (92 547) и Барышский район (30 532).

Наименьшее количество избирателей насчитывается в Базарносызганском районе (6 466).

Отметим, что численность избирателей устанавливается во всех регионах дважды в год.

Как сообщало ИА REGNUM , 11 сентября в Ульяновской области пройдут муниципальные выборы в Новоульяновске и Барышском районе.