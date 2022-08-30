Владивосток, 30 августа, 2022, 08:40 — ИА Регнум. О развитии отечественного производства и патриотизме на смену толерантности будут говорить эксперты на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке 6 сентября. Деловая программа форума опубликована на сайте ВЭФ.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Сессия «Агрокомплекс Дальнего Востока» на ВЭФ-2021

Читайте также: На ВЭФ-2022 обсудят новую качественную жизнь городов Дальнего Востока

Тема дискуссии: «Антикризисные ориентиры: где брать кадры для импортозамещения и технологического прорыва?»

В 2022 году новые вызовы открыли перед отечественными производителями возможности наращивания собственного производства и развития перспективных отечественных технологий. Чтобы ими воспользоваться, в период турбулентности бизнесу необходимы сильные кадры внутри страны. Разработка, внедрение и использование новых решений в столь сжатые сроки требуют от современных лидеров совсем других компетенций.

«Какие требования сегодня стоят перед управленцами в бизнесе и государственных проектах? Какие личные и профессиональные качества необходимы современным российским лидерам? Как развивать эти компетенции? Где бизнесу и властям искать молодые таланты? Как вузы перестраивают учебные программы, чтобы удовлетворять новым потребностям работодателей?» — ряд вопросов предстоит обсудить участникам форума.

Как сообщало ИА REGNUM, Российскому Дальнему Востоку уделяется большое внимание — одна из сессий в деловой программе VII Восточного экономического форума во Владивостоке будет посвящена теме созданию нового качества жизни для людей — «Новая жизнь дальневосточных городов: стратегии развития».