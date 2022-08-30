Херсон, Бывш. УССР, 30 августа 2022, 08:05 — REGNUM Жители Херсонской области ненавидят Владимира Зеленского из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов добавил, что все заявления Киева о возвращении контроля над Херсонской областью — это его «бессмысленные эмоции и рефлексия», так как точка невозврата пройдена.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Херсонской области намерены провести референдум о вхождении в состав России в один день с другими освобожденными в ходе спецоперации территориями.
Читайте также: В Херсоне намерены провести референдум в один день с другими регионами