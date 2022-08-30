Херсон, Бывш. УССР, , 08:05 — REGNUM Жители Херсонской области ненавидят Владимира Зеленского из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Люди ненавидят Зеленского и этот режим. Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума и еще больше становится сторонников того, чтобы область стала субъектом Российской Федерации», — сказал он РИА Новости.

Стремоусов добавил, что все заявления Киева о возвращении контроля над Херсонской областью — это его «бессмысленные эмоции и рефлексия», так как точка невозврата пройдена.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Херсонской области намерены провести референдум о вхождении в состав России в один день с другими освобожденными в ходе спецоперации территориями.

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