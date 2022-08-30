Лондон, 30 августа, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Великобритании во время традиционного карнавала афро-карибской культуры, который с 1964 года проводится в лондонском районе Ноттинг-Хилл, в результате нападения с ножом был убит мужчина. Об этом 29 августа сообщает полиция Лондона.

Maarten Van Damme Нож

По данным правоохранителей, информацию о поножовщине в Ноттинг-Хилле они получили около 20:00 29 августа. 21-летнего мужчину, получившего удар ножом, экстренно доставили в больницу в западной части столицы, «где, несмотря на старания медперсонала, он скончался».

Всего за прошедшие выходные за нападения, незаконное ношение оружия, употребление и распространение наркотиков в карнавальных районах Лондона полиция арестовала 209 человек.

Главными участниками карнавала в Ноттинг-Хилле являются проживающие на западе Лондона выходцы из Карибского региона и гости, число которых в последние годы достигает миллиона. Дни карнавала характерны резким ростом преступлений, когда местные жители вынуждены принимать дополнительные меры для защиты своей недвижимости от нападений и актов вандализма.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько серьёзных нападений на людей с применением холодного оружия произошло во время карнавала афро-карибской культуры в Лондоне.